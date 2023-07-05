Десятый круг: Евросоюз рассказал об очередном пакете санкций Новые ограничения против России могут принять к 24 февраля

Внешнюю политику Румынии — в том числе в отношении России — определяет ее партнерство с США , уже сейчас страна стала базой для более чем 3 тыс. американских военных, рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. И несмотря на то что Бухарест тщательно избегает упоминания о военной помощи Украине, территория республики активно используется для транзита вооружений для ВСУ. Станет ли Румыния площадкой для обучения летчиков ВСУ полетам на F-16, как экономика страны справляется с последствиями антироссийских санкций и на какие территории претендует Бухарест — в интервью Валерия Кузьмина «Известиям» .

«Территория Румынии активно используется для транзита вооружений из третьих государств»

— Румынские власти потребовали к 7 июля уменьшить штат посольства РФ на 51 человека. Как это отразится на работе диппредставительства? Есть ли в целом шанс на рационализацию отношений Москвы и Бухареста?

— В результате резкого сокращения квоты дипломатического и административно-технического персонала посольства Бухарест покинет каждый второй российский дипломат и двое из каждых трех технических сотрудников . Мы вынуждены будем приостановить без перспективы возобновления в обозримом будущем работу Российского центра науки и культуры, школы при посольстве, а также до предела сократить ряд административно-технических подразделений. Тем не менее, как мы считаем, нам удастся сохранить функциональное ядро дипмиссии, благодаря чему будет обеспечено консульское обслуживание российских граждан, поддержание контактов с соотечественниками и культурно-гуманитарные связи, хотя и в значительно сокращенном объеме .

Что касается межгосударственных отношений, дипломатического диалога, то они де-факто уже сведены к абсолютному минимуму в силу известного фактора, о котором в Бухаресте открыто говорят на высоком уровне: внешнюю политику Румынии определяет ее стратегическое партнерство с США, а они, как известно, проводят откровенно антироссийскую политику.

Посольство России в Бухаресте Фото: commons.wikimedia.org/Nicubunu

— На Западе Румыния сейчас рассматривается как возможная база для обучения летчиков ВСУ, в том числе для полетов на F-16...

— Румыния уже сейчас является вполне реальной базой для размещения более чем 3 тыс. американских, а также нескольких тысяч военных из других стран НАТО . Известно, что еще в 2016 году в Румынии (в Девеселу) первой была поставлена на боевое дежурство база стратегической ПРО США. Что касается возможностей обучения украинских пилотов на истребителях F-16, то пока это вызывает сомнения, поскольку Бухарест лишь недавно приобрел у Португалии, а затем у Норвегии этот тип боевых самолетов и едва ли уже обладает необходимым потенциалом. При этом здесь публично объявлено, что румынские военные инструкторы примут участие в развернутой в Великобритании программе обучения военнослужащих ВСУ «Интерфлекс» .

Официальные румынские власти тщательно избегают упоминания об оказании какой-либо военной помощи Украине. Вместе с тем территория страны активно используется для транзита вооружений из третьих государств , что нередко можно наблюдать буквально невооруженным глазом. В СМИ циркулирует информация о расконсервации мощностей по производству боеприпасов как старых советских, так и натовских калибров . На северо-западе Румынии германский «Рейнметалл» уже создает ремонтное предприятие для восстановления поврежденной в боях тяжелой украинской техники.

— 18 июля заканчивается очередной срок продления так называемой зерновой сделки. Ранее Бухарест ввел запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины. Обсуждают ли в Румынии возможность открытия границ для украинского зерна в случае, если зерновая сделка прекратит свое существование?

— Своими основными заслугами в поддержке Киева Бухарест считает прием порядка 4,5 млн украинских беженцев, более 95% которых, к слову, направились затем в другие страны Евросоюза , а также транзит украинской агропродукции, в первую очередь зерновых, через черноморский порт Констанца. В результате уже во второй половине 2022 года серьезные потери от демпинга украинского продовольствия понесли местные фермеры. Еврокомиссия в Брюсселе вынуждена была даже дважды выписать им вместе с коллегами из четырех других восточноевропейских государств финансовую компенсацию, а также разрешить им ограничиться лишь транзитом этой продукции в направлении других стран ЕС (с запретом реализации на национальной территории) . На этих условиях Бухарест заявляет о готовности продолжить транзит украинских зерновых.

Фото: Global Look Press/Ruslan Kaniuka

«Десятилетиями обсуждается идея возрождения «Великой Румынии»

— На днях президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопрос о помощи альянса Молдавии. Как далеко готов зайти Бухарест в плане интеграции интересов Молдавии в собственную политику? Обсуждается ли в политических кругах вопрос о возможном расширении Румынии за счет Молдавии?

— Для Румынии исторически присущи патерналистские чувства по отношению к Республике Молдова . При этом официальная политика Бухареста основывается на концепции «двух румынских государств» и нацелена на всемерную поддержку интеграции Молдавии в Евросоюз и НАТО. Нынешнему проевропейскому правительству в Кишиневе оказывается немалая финансово-экономическая помощь. Что касается румынских политических кругов, то в их радикально-националистическом, как здесь говорят, румыноунионистском сегменте, десятилетиями обсуждается идея возрождения «Великой (Большой) Румынии», и при этом выдвигаются претензии на ряд территорий (в том числе Северную Буковину, некоторые причерноморские земли современной Украины и не только) .

— В этом году Румынию сотрясают самые разные формы протестов — на прошлой неделе о забастовке объявили судьи, прокуроры, медработники. До этого с акциями выходили фермеры. Корректируют ли румынские власти свою политику в связи с этими событиями? Каково в целом экономическое состояние республики?

— В последние месяцы в Румынии прошли массовые акции протеста, забастовки и другие выступления различных категорий госслужащих и в целом бюджетников, которые главным образом выдвигали требования повышения зарплаты. В целом в ряде случаев румынское правительство идет навстречу таким требованиям (например, учителей), в других — обещает улучшение в ближайшем будущем. Одним из последних решений стало введение потолка для торговых наценок на дюжину товаров первой необходимости (хлеб, мука, растительное масло, куриные яйца и другие), что, по замыслу властей, ограничит рост цен и поддержит малоимущие слои граждан.

Эффективность этих мер воспринимается в румынском обществе достаточно критически, учитывая непростую экономическую ситуацию страны, с энтузиазмом и даже рвением соблюдающей антироссийские санкции Брюсселя. Причины пессимизма достаточно очевидны: в Румынии весьма значительно подорожали энергоносители, электроэнергия, продовольствие, сохраняется серьезная инфляция, растет дефицит государственного бюджета и внешней торговли . Один пример из последних новостей: доходы Центрального банка Румынии в 2022 году (1,08 млрд леев), 80% которых пойдут в доход государства, сократились примерно вдвое по сравнению с предшествующим годом, а доходы коммерческих банков увеличились до рекордного уровня — более 10 млрд леев (свыше €2 млрд). Растет госдолг в процентном отношении к ВВП и так далее.

Протест учителей против низких зарплат Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

— Как сократились поставки энергоресурсов из России в Румынию и какими странами Бухарест заменил импортеров энергоресурсов из РФ?

— В силу уже упомянутых незаконных с точки зрения международного права антироссийских экономических санкций, многие из которых вступили в действие в самом конце 2022 и в начале 2023 года, пока трудно определить «физические объемы» сокращения российско-румынского товарооборота в нынешнем году. По некоторым неофициальным оценкам, он уменьшится более чем в шесть раз (с уровня €4,3 млрд в прошлом году). Главная причина — запрет нефтегазового импорта из России. По другим, тоже неподтвержденным данным, Румыния увеличила закупки этого сырья, скажем, из Казахстана, Болгарии и других стран. Главными последствиями действий всех этих факторов стали и высокая инфляция (в 2022 году на пике — выше 12%), и дороговизна топлива и электроэнергии.

«Существуют проявления русофобии»

— Румынские власти на протяжении долгого времени демонстрировали довольно негативное отношение к России. Недавно посол Румынии в Кении Драгош Виорел Тигау оказался в центре скандала из-за его расистского высказывания в стенах здания ООН. Действительно ли ксенофобия распространена в румынском обществе или это просто формат публичной политики, которой придерживаются власти в Бухаресте?

— Румыния в сравнении с многими европейскими странами — государство молодое, и для его населения и политической элиты характерны естественные настроения патриотизма, национальной гордости и склонности идеализировать «славные деяния предков», которые сыграли важную роль в становлении румынской государственности как на этапе борьбы за независимость, так и впоследствии.

На уровне политической элиты, в публичной политике, действительно существуют проявления русофобии и враждебности по отношению к нашей стране в рамках евроатлантизма, тон в котором задают США и НАТО. В румынском обществе в широком понимании этого слова подобные настроения я встречал весьма редко . Может быть потому, что многие сторонники таких взглядов не готовы к серьезной прямой дискуссии по сложным вопросам нашей общей истории, предпочитая заочно и огульно предъявлять императорской, советской, а ныне и современной демократической России некие совершенно необоснованные исторические претензии.

Полиция возле посольства России, в ворота которого въехал автомобиль с канистрами бензина Фото: REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea

— Фиксировало ли российское посольство факты агрессии или правонарушений по отношению к гражданам РФ на территории Румынии? Были ли такие инциденты?