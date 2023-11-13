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Британский министр подала в отставку из-за кадровых перестановок в стране

Министр окружающей среды Британии Тереза ​​Коффи подала в отставку
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Фото: commons.wikimedia.org
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Министр окружающей среды Великобритании Тереза ​​Коффи подала в отставку на фоне кадровых перестановок. Об этом 13 ноября сообщает Reuters.

«Я считаю, что сейчас самое время уйти из правительства», — цитирует агентство письмо Коффи премьер-министру Риши Сунаку.

В ответном письме британский премьер поблагодарил Коффи за преданную службу, а также отметил ее вклад в поддержку сельской экономики.

Коффи за всю свою карьеру в правительстве работала на нескольких должностях. Она была министром здравоохранения, министром труда и пенсий, а также занимала пост заместителя бывшего премьер-министра Лиз Трасс.

Ранее в этот день Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.

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Место Браверман должен занять снятый с поста главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Вместо него министром иностранных дел станет экс-премьер страны Дэвид Кэмерон.

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с «Известиями» заявил, что Сунак привлек Кэмерона в международные дела для того, чтобы достойно представлять Великобританию на международной арене.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

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