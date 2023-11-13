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Эксперт связал назначение Кэмерона с опасением консерваторов проиграть выборы

Эксперт Лебедев: Кэмерона назначили из-за опасения консерваторов проиграть выборы
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Фото: Global Look Press/Li Ying
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Назначение новым главой МИД Великобритании экс-премьер-министра страны Дэвида Кэмерона является интересным шагом нынешнего главы правительства Риши Сунака, который говорит о том, что консерваторы всерьез опасаются проиграть лейбористам выборы в парламент в 2024 году. Такое мнение 13 ноября в беседе с «Известиями» высказал аналитик по британской политике, директор аналитического отдела КРОС Андрей Лебедев.

«На данный момент они никак не могут сократить отрыв, который по-прежнему в районе 20% (44% против 24%). Представители лейбористов уже назвали это назначение «шагом отчаяния» со стороны консерваторов», — рассказал специалист.

При этом Лебедев отмечает, что именно Кэмерон был невольным творцом Brexit — процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза (ЕС), так как именно его правительство инициировало референдум по данному вопросу в 2016 году.

«Нюанс в том, что Кэмерон был противником Brexit и его фигура может оттолкнуть от партии националистическую часть электората. Возможно, консерваторы хотят сыграть не столько на поле лейбористов, сколько либерал-демократов, которые перетянули к себе значительную часть консервативного электората, недовольного последствиями Brexit», — отметил аналитик.

Что касается отношений с Россией, то здесь новый глава МИДа вряд ли что-то изменит, хотя в бытность его премьер-министром отношения России и Великобритании «были куда более теплыми, хотя и времена были другие», считает Лебедев. Сам же Кэмерон на встрече со студентами в МГУ в ходе визита в Россию в сентябре 2011 года с теплотой вспоминал о путешествии по Транссибирской магистрали во время своей молодости в далеком 1985 году, напомнил специалист.

Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) состоялся 23 июня 2016 года. 51,89% граждан страны проголосовали за Brexit, 48,11% — против него.

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Ранее в этот день профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с «Известиями» объяснил назначение Кэмерона на пост главы МИД Соединенного Королевства тем, что правительство Великобритании решило привлечь политика в международные дела, чтобы достойно представлять страну на международной арене.

Экс-премьера Великобритании назначили новым главой МИД страны ранее в этот день. Также в этот день Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Телеканал Sky News отметил, что Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

Сам Кэмерон в своем первом заявлении после назначения отметил, что Лондон столкнулся с огромным «набором международных вызовов», включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке.

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