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Новый глава МИД Британии Кэмерон рассказал о «наборе международных вызовов»

Кэмерон: конфликты на Украине и Ближнем Востоке являются устрашающими вызовами
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Экс-премьер и новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после своего назначения 13 ноября заявил, что страна столкнулась с огромным «набором международных вызовов».

«Мы столкнулись с огромным набором международных вызовов, включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке», — цитирует его издание The Telegraph.

Кэмерон отметил, что «в это время глубоких глобальных перемен» очень важно поддержать союзников, укрепить с ними партнерство, а также сделать так, чтобы голос Великобритании был услышан.

При этом министр подчеркнул, что он не согласен с отдельными решениями премьер-министра страны Риши Сунака, однако всё равно считает его сильным и образцовым лидером.

Ранее в этот день The Telegraph сообщило о назначении Кэмерона на пост главы министерства иностранных дел страны. Также в этот день Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Телеканал Sky News отметил, что Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

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11 ноября газета The Guardian сообщила, что около 300 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и освобождении анклава. Полиция сообщила о задержании 92 крайне правых активистов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

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