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Какой политический путь проделал новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

Новым главой МИД Великобритании стал экс-премьер страны Дэвид Кэмерон
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Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett
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В правящем аппарате Великобритании кадровые перестановки — новым главой министерства иностранных дел (МИД) королевства назначили Дэвида Кэмерона. «Известия» рассказывают, какой путь проделал политик до становления главой внешнеполитического ведомства.

Дэвид Кэмерон — биография, карьера

Полное имя нового главы внешнеполитического ведомства — Дэвид Уильям Доналд Кэмерон. Он родился 9 октября 1966 года в Уонтидже в семье биржевого маклера. Новоиспеченный министр является прямым потомком короля Великобритании Вильгельма IV (1765-1837). При этом его мать также происходит из знатной семьи и является дочерью баронета.

В период с 1979 по 1985 годы Кэмерон учился в Итонском колледже, а затем поступил в Оксфордский университет, где освоил политику, философию и экономику.

Его карьера началась в исследовательском центре Консервативной партии, который занимается разработкой партийной стратегии и готовит брифинги для парламентских дебатов. В 1992-1993 годах занял пост специального советника министра финансов, в 1993-1994 годах уже стал советником министра внутренних дел.

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В 1994-2001 годах приобрел опыт руководителя отдела корпоративных связей в британской медиакомпании Carlton Communications.

Политическая карьера Кэмерона продолжилась в 2001 году, когда он был избран членом палаты общин британского парламента и стал главой специального комитета по внутренним делам.

В 2005 году он возглавил оппозиционную Консервативную партию и стал негласным министром образования и ремесел. А к 2010 году Кэмерону удалось вывести политическую силу из статуса оппозиционной — партия одержала победу на выборах в парламент.

В том же году политик стал самым молодым премьер-министром Британии с ХIХ века и по совместительству министром по делам государственной службы и первым лордом казначейства.

Среди достижений Кэмерона на руководящих должностях — сокращение безработицы с 7,9% до 5,1% и инфляции с 4,5% до рекордно низких значений, снижение дефицита бюджета страны с £144 млрд в 2010 году до £79 млрд в 2015 году.

Однако в 2016 году политик покинул свой пост. Этому решению предшествовала публикация журналистских расследований, в которых содержалась информация об офшорных счетах Кэмерона. Сам премьер признал, что действительно владел акциями в компании Blairmore Holdings,принадлежавшей его отцу, но до вступления силу его полномочий продал акции на сумму более £30 тыс. ($43 тыс.).

Отставка Дэвида Кэмерона

Кроме того, в том же 2016 году население королевства проголосовало за выход из Евросоюза, против чего выступал Кэмерон. Тогда политик объявил о сложении полномочий и даже отказался от депутатского мандата. Его сменила на посту премьера Тереза Мэй.

Уйдя в отставку, Кэмерон занялся социальной политикой и возглавил программу личного и социального развития для подростков в возрасте 16-17 лет). Также он направил свои усилия на изучение болезни Альцгеймера, став президентом научного центра по соответствующим исследованиям.

Одновременно с этим Кэмерон выступал консультантом в финансовых компаниях First Data и Greensill Capital. Кроме того, в 2020 году политик вступил в ряды волонтеров проекта Chippy Larder по раздаче продуктов из супермаркетов нуждающимся. Также проект организует доставку гуманитарных грузов.

Жена нового главы МИД Великобритании — бизнесвумен Саманта Кэмерон. У супругов было четверо детей — две дочери и два сына, один из которых умер из-за тяжелой болезни.

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