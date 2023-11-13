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В РАН назвали возможную концепцию политики нового главы МИД Британии Кэмерона

Ананьева: новый глава МИД Британии Кэмерон попытается улучшить отношения с ЕС
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Назначенный на пост главы МИД Великобритании Дэвид Кэмерон попытается улучшить отношения с Евросоюзом, что будет в интересах США. Об этом 13 ноября заявила «Известями» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Gо ее словам, перестановка в кабинете министров случилась прежде всего из-за внутреполитических и внутрипартийных причин. Как отметила Ананьева, назначение Кэмерона говорит о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет усилить роль центристов в партии, поскольку группа правых с приходом бывшего премьер-министра Великобритании Борис Джонсона усилилась.

При этом, как указала эксперт, Кэмерон вряд ли будет проводить самостоятельную политику.

«Кэмерон уже заявил, что его основная цель — поддерживать союзников и укреплять альянсы Британии. Поэтому сказать, что он будет проводить абсолютно самостоятельную политику нельзя, но, во всяком случае, можно сказать, что будет смягчена политика Британии в отношении Европейского cоюза. Ведь, как известно, Кэмерон был сторонником того, чтобы Британия осталась в ЕС», — отметила Ананьева.

Эксперт добавила, что такой вектор будет в интересах США.

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Ранее в понедельник газета The Telegraph сообщила, что экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым главой министерства иностранных дел страны.

До этого Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято, после того как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.

На пропалестинскую демонстрацию в Лондоне, которая прошла 11 ноября, вышло около 300 тыс. человек, сообщала азета The Guardian. Демонстранты требовали прекращения огня в секторе Газа и освобождение анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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