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В ГД указали на попытку «замылить» расследование подрыва «Северных потоков»
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В ГД указали на попытку «замылить» расследование подрыва «Северных потоков»

Депутат Исламов: Запад пытается «замылить» расследование подрыва «Северных потоков»
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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Страны Запада пытаются «замылить» расследование подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 10 ноября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

Накануне в МИД РФ сообщили, что Москва вынужденно свернула работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва на «Северных потоках».

«Западные страны продолжают свое двуличное, лицемерное поведение. Цель — замылить расследование международного теракта, именно так это называется. Понятно, чьи уши виднеются за всеми этими действиями, но цель у них одна: этим терактом они, по сути, заставили Европу отказаться от российского, недорогого, доступного, надежного источника газа в пользу американского продукта СПГ, сжиженного природного газа», — приводит слова Исламова «Дума ТВ» для «Известий».

По слова депутата, это может подтвердить заявление, которое на днях сделал помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт том, что Европе следует ввести санкции против российского проекта «Арктик СПГ – 2», который нацелен на производство российского СПГ.

«Это просто подтверждает то, что таким путем, в том числе международных терактов, западные страны во главе США добиваются экономической своей выгоды», — дополнил Исламов.

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В годовщину взрывов на российских газопроводах 26 сентября на брифинге Совбеза всемирной организации представители российской стороны анонсировали подготовку проекта заявления председателя СБ по данному сюжету. 28 сентября Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по подрывам «Северных потоков».

Позднее, 9 ноября, объясняя свое решение свернуть работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам», в МИД РФ подчеркнули, что в течение месяца проводились переговоры, в ходе которых стало ясно, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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