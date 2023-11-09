В США заявили о желании прекратить российский проект «Арктик СПГ – 2»

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт 8 ноября сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ).

Он отметил, что США стремятся снизить доходы РФ от экспорта нефти и газа.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Также Пайатт указал, что США систематически работают над тем, чтобы снизить будущие доходы РФ от экспорта энергоносителей. Например, 2 ноября минфин США ввел новые санкции в отношении «Арктик СПГ – 2» — ключевого проекта «Новатэка» в сфере СПГ.

«Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта», — подчеркнул Пайатт.

По его словам, Вашингтон намерен добиться прекращения проекта «Арктик СПГ – 2» «посредством санкций в сотрудничестве с партнерами по «группе семи» и за ее пределами».

Ранее, 4 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия некоторых стран и санкции.

20 июля Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.