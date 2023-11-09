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Вице-премьер Украины утверждает, что в стране нет русского нацменьшинства

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Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина отрицает существование русского национального меньшинства в стране. Свое мнение политик высказала 9 ноября в ходе совместной пресс-конференции с послом ЕС Катариной Матерновой.

По мнению Стефанишиной, в стране нет юридически оформленного сообщества, которое идентифицировало бы себя как русское — есть только украинцы — носители русского языка.

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что для вступления в Евросоюз Украине не потребуется учитывать использование в стране русского языка. Не будут в объединении обращать внимание и на соблюдение прав русского населения.

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А 2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал курс Украины на отмену русской культуры является «абсолютным психозом», а также указал, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность.

Попытки отмены русской культуры на Украине и в странах Запада начались на фоне проводимой Россией с февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в ходе обстрелов со стороны украинских военных.

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