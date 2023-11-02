Песков назвал «абсолютным психозом» курс Украины на отмену русской культуры

Курс Украины на отмену русской культуры является «абсолютным психозом». Об этом 2 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, он ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Украины запретить русскую культуру, в том числе балет.

«Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность. Игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, — это абсурд, это глупость», — сказал он в ходе брифинга.

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