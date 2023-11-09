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Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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России нужно активнее развивать экономические отношения с Казахстаном, как это уже происходит с ведущими странами Востока и Юга. Об этом 9 ноября заявил «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Приоритеты торгово-экономических отношений смещаются с Запада на Восток и Юг. Товарооборот резко растет с Китаем, Индией, Турцией, Саудовской Аравией», — сказал он.

По его словам, посыл переговоров с Казахстаном состоит в том, что надо создавать условия участникам внешнеэкономической деятельности для такой же активной работы.

«Есть для этого все возможности. С точки зрения финансовой договорились, что вопросы с расчетами сейчас урегулированы, спасибо за это Казахстану. Расчеты идут. Мы видим определенные сложности, но в целом ситуация нормальная», — сообщил министр.

Силуанов заключил, что с Казахстаном надо быстрее развивать отношения и кооперироваться, как это происходит с другими странами.

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»
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Ранее в этот день президент РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству между двумя странами с 2024 по 2026 год. Также министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в трех городах Казахстана.

9 ноября Путин в ходе своего визита в Астану заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким. Он выразил надежду на то, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации. Токаев же отметил, что считает визит российского лидера успешным.

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул, что в отношениях двух государств не существует принципиальных проблем, и выразил уверенность, что они останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре.

Еще в конце октября Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он проводил встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент РФ подчеркнул, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

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