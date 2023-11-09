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Путин и Токаев подписали план по сотрудничеству между РФ и Казахстаном

Путин и Токаев подписали план по сотрудничеству РФ и Казахстана на 2024-2026 годы
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Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан
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Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жормат Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству между двумя странами с 2024 по 2026 год. Торжественная церемония состоялась 9 ноября в Астане.

Путин и Токаев подписали совместное заявление к 10-летию подписания между государствами Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, а также план совместных действий двух стран на три года.

Стороны заключили планы мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта и по взаимодействию Федеральной таможенной службы РФ с комитетом госдоходов минфина Казахстана с участием представительств таможенных служб.

Помимо этого, министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в трех городах республики.

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Ранее в этот день Путин в ходе своего визита в Астану заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким. Он выразил надежду на то, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации. Токаев же отметил, что считает визит российского лидера успешным.

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул, что в отношениях двух государств не существует принципиальных проблем, и выразил уверенность, что они останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре.

Еще в конце октября Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он проводил встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент РФ подчеркнул, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

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