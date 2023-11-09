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Токаев сообщил о переговорах с Путиным по всем областям сотрудничества

Токаев сообщил, что провел переговоры с Путиным по всем областям сотрудничества
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Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан/akorda.kz
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Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев 9 ноября сообщил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным переговоры по всем областям сотрудничества.

Он указал, что в казахстанско-российских отношениях не существует принципиальных проблем.

«Мы — союзники, стратегические партнеры. Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в наших взаимоотношениях», — сказал Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с Путиным.

Кроме того, казахстанский лидер выразил уверенность в том, что отношения двух стран останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре.

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Ранее в этот день Путин заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким. Он выразил надежду на то, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации. Токаев же отметил, что считает визит российского лидера успешным.

Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом 9 ноября для переговоров с президентом страны в госрезиденции «Акорда», подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по теме «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Еще в конце октября президент РФ отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он проводил встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда Путин подчеркнул, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

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