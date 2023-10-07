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Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Ново-Огарево и отметил значимость его визита в РФ.

«Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии. Но ваш приезд в Москву — знаковая вещь», — отметил Путин, также поблагодарив Токаева за визит.

Ранее в этот день Путин, Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан.

Поставка российского газа в направлении Средней Азии произошла впервые в истории. Из РФ он идет транзитом в Узбекистан через Казахстан, часть газа поставляется в саму казахстанскую республику.

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