Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Торжественная церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан прошла в субботу, 7 октября. В запуске природного ресурса приняли участие президент РФ Владимир Путин, узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев и глава казахстанской республики Касым-Жомарт Токаев.

Поставка российского газа в направлении Средней Азии произошла впервые в истории. Из РФ он идет транзитом в Узбекистан через Казахстан, часть газа поставляется в саму казахстанскую республику.

«Это крупнейший трехсторонний энергетический проект, для реализации которого используется газопровод Средняя Азия – Центр, построенный еще в 1960-е годы, по которому Узбекистан снабжал газом сразу восемь союзных республик», — отметил Путин в ходе церемонии.

В свою очередь, Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к увеличению транспортировки российского газа в будущем.

Мирзиёев же указал, что Узбекистан настроен на развитие долгосрочного партнерства в сфере поставок этого природного ресурса.

О том, что РФ запустит транзит газа, Путин сообщил 5 октября. Тогда он отметил, что все три страны проделали работу и создали условия для такого транзита.

Еще в июне председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и председатель правления АО «НК QazaqGaz» Санжар Жаркешов договорились об оказании услуг по транспортировке российского природного газа по казахстанской территории для потребителей Узбекистана.

Позднее, в начале сентября, Путин заявил, что нефтяные и газовые компании России чувствуют себя уверенно, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых торговых партнеров, выстраивают логистические маршруты.

В конце сентября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о перспективах поставок российского газа в Узбекистан. По его мнению, в будущем природный ресурс мог бы через узбекистанскую территорию поставляться дальше на юг, например в Иран, Туркменистан.