 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сборная России по футболу опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Политика
Вице-премьер Чернышенко будет курировать образовательный центр «Сириус»
Общество
Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма по делу о взятке
Мир
Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после медосмотра
Происшествия
Пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево
Общество
В РФ в 2021 году зафиксировали более 15 тыс. природных пожаров
Мир
На Гавайях нашли реку с 1,2% алкоголя
Наука
Бразильские ученые открыли новый вид динозавров без зубов
Мир
РФ указала Турции на дестабилизирующий курс Киева на юго-востоке Украины
Общество
В ГД объяснили запрос в Росприроднадзор из-за видео Баскова с тигренком
/

Стоящий прорыв: товарооборот РФ и Узбекистана достигнет $7 млрд

О чем говорили президенты двух стран на встрече в Москве
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Главный слайд
Начало статьи
Стоящий прорыв: товарооборот РФ и Узбекистана достигнет $7 млрд
2021-11-19 20:29:21">
2021-11-19 20:29:21
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Товарооборот России и Узбекистана, несмотря на пандемию, вырос более чем на 15%, сотрудничество двух стран остается успешным даже в сложные времена. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой республики Шавкатом Мирзиёевым в Москве. Это первый зарубежный визит узбекского лидера после его переизбрания. Шавкат Мирзиёев отметил: по итогам этого года взаимная торговля двух государств достигнет рекордных $7 млрд, уровень отношений Москвы и Ташкента он назвал «прорывным». Президенты также опубликовали совместное заявление, в котором призвали международное сообщество выработать нормы безопасного использования информационных технологий. Активно развивается взаимодействие малого и среднего бизнеса, а также межрегиональное сотрудничество, сказали «Известиям» в Совфеде.

Не просто сосед

Узбекский улов: кого граждане выбрали президентом страны
И как это отразится на отношениях с Россией

Для Шавката Мирзиёева это первый зарубежный визит после переизбрания на второй пятилетний срок. Выборы в Узбекистане прошли месяц назад, 24 октября — по их итогам Мирзиёев, руководящий республикой с 2016 года, получил более 80% голосов.

До этого узбекский лидер посещал Россию в июне 2020 года — на торжествах по случаю 75-летия Победы (они прошли не 9 мая, а 24 июня — из-за пандемии коронавируса). Тогда же Мирзиёев отметил, что впервые с 1991 года в Параде на Красной площади примет участие подразделение вооруженных сил Узбекистана.

Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, поздравивших узбекского президента с победой на выборах 24 октября. Открывая встречу в Москве, глава РФ вновь сказал добрые слова Мирзиёеву и высоко оценил его заслуги на посту.

Уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, результат есть, люди это видят, чувствуют, — заявил российский президент.

Российский лидер особо подчеркнул: «Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник — мы так именно и относимся к Узбекистану».

Стоящий прорыв_1
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Несмотря на то, что республика не входит в ОДКБ, ее военные неоднократно принимали участие в учениях с российским Минобороны. Так, подразделения Узбекистана участвовали в совместных российско-узбекско-таджикских маневрах на границе с Афганистаном на полигоне Харб-Майдон в августе этого года. Такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран, отмечал министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Дрон среди ясного неба: у афганской границы учатся отражать налёты беспилотников
Тренировки проводятся в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии

Помимо этого, проходили отдельные российско-узбекские учения на полигоне «Термез» вдоль афганской границы.

Между тем, в своей речи российский президент сделал акцент на экономических отношениях Москвы и Ташкента. По оценке Владимира Путина, 18% всего товарооборота республики приходится на Россию — это второе место во всем товарообороте среднеазиатской страны. Больше этот показатель только у Китая.

В российской торговой статистике Узбекистан занимает 27 строчку.

— Товарооборот растет: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15%. Это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы взаимодействуем, и взаимодействуем успешно, — подчеркнул Путин.

В 2020 году товарооборот между РФ и Узбекистаном достиг $5,9 млрд. Шавкат Мирзиёев уточнил: по итогам девяти месяцев этого года показатель уже дошел до отметки в $5 млрд.

Стоящий прорыв_2
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

По итогам года он будет $7 млрд. Такой цифры в наших отношениях еще не было, — подчеркнул президент Узбекистана.

Владимир Путин также добавил: объем капиталовложений в экономику республики со стороны РФ превышает $10 млрд. По данным Госкомитета Узбекистана, сейчас в стране действует около 2 тыс. российских предприятий.

Финальное взвешивание: вступит ли Узбекистан в Евразийский союз
Ташкент намерен увеличить «экспорт» мигрантов в Россию

На всех направлениях

Как пояснил «Известиям» политолог Аждар Куртов, при Шавкате Мирзиёеве с 2016 года Узбекистан серьезно поменял политику на российском направлении — произошло «решительное сближение с РФ».

— В том, что первый зарубежный визит после переизбрания Мирзиёев совершил в Россию, тоже есть особый символизм. Принято считать, что первые визиты лидеры совершают в страны, с которыми у них наиболее продвинутые отношения, — пояснил эксперт.

По его словам, последние пять лет успешно развиваются контакты в культурной сфере, растет представительство российских университетов и институтов. Как отметил на встрече с Владимиром Путиным узбекский лидер, в стране действует уже 15 филиалов российских вузов. Хотя в 2016 году, когда ныне действующий президент только заступал на этот пост, филиалов было всего три — МГУ имени М.В. Ломоносова, РЭУ имени Г.В. Плеханова и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В России обучалось 17 тыс. студентов из Узбекистана. Сейчас их больше 30 тыс., уточнил Аждар Куртов.

Активно развивается и нефтегазовый сектор, а также сотрудничество в атомной энергетике. Москва и Ташкент детально обсуждают строительство первой АЭС в Узбекистане, — пояснил эксперт. — Несмотря на то, что он не входит в ОДКБ и ЕАЭС, сотрудничество Москвы и Ташкента с каждым годом во всех сферах только укрепляется.

Стоящий прорыв_3
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи со сторонниками после победы на президентских выборах

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи со сторонниками после победы на президентских выборах

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Паспортивный режим: Узбекистан ужесточил правила получения гражданства
Претендентам придется учить узбекский язык

Двумя днями ранее, 17 ноября, в преддверии встречи двух лидеров в Москве прошел Форум межрегионального сотрудничества. Участник мероприятия — зампред международного комитета СФ, посол России в Узбекистане в 2003-2008 годах Фарит Мухаметшин заявил «Известиям»: уверенно развивается и сотрудничество малого и среднего бизнеса двух стран.

Среди наиболее активно взаимодействующих с Узбекистаном регионов России были названы Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Ивановская, Челябинская. Президенты отметили, что около $6 млрд наш общий торговый оборот, такого до этого не было — цифры колебались на уровне $4 — 4,5 млрд, так что это действительно прорыв, — уточнил сенатор.

В качестве примера успешного взаимодействия регионов Фарит Мухаметшин привел Самарскую область — ее региональный товарооборот с Узбекистаном вырос в этом году на 19,5%, несмотря на пандемию.

— В Ташкенте и Самаре на взаимной основе были открыты бизнес-центры — это положительный пример привлечения к сотрудничеству не только крупных корпораций, но также малого и среднего бизнеса двух стран, — подчеркнул парламентарий.

«Сила талибов в слабости нынешнего афганского режима»
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов — о провале конференции в Стамбуле, исламском эмирате и военных базах США

А в марте 2022 года Россия и Узбекистан будут отмечать 30-летие установления дипотношений, напомнил Фарит Мухаметшин.

Афганский плацдарм

Вечером российский и узбекский лидеры опубликовали совместное заявление, в котором выступили «за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования ИКТ». При этом «национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, региональном и глобальном уровнях», говорится в заявлении.

Главы государств считают приоритетной выработку под эгидой ООН универсальных норм ответственного поведения государств в информационном пространстве.

Стоящий прорыв_4
Совместные российско-узбекистанские учения на горном полигоне Термез в Узбекистане

Совместные российско-узбекистанские учения на горном полигоне Термез в Узбекистане

Фото: TASS/EPA

За день до встречи президентов в Москве прошли переговоры глав МИД двух стран. В центре обсуждения была афганская проблематика — позиции РФ и Узбекистана в этом вопросе сходятся, уточнил шеф российской дипломатии Сергей Лавров. Его узбекский коллега Абдулазиз Камилов, в свою очередь, ранее заявил: необходимо всячески поощрять положительные шаги, предпринимаемые талибами (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Среди таких шагов министр назвал открытие школ для девочек и разрешение женщинам работать в госучреждениях.

Пакетное свершение: как Москва поддерживает Минск в преодолении санкций
На фоне обострения отношений с Евросоюзом Россия и Белоруссия говорят о дальнейшей интеграции

Ташкент в последнее время активно включился в экономическое развитие Афганистана. 14 ноября спецпредставитель президента Узбекистана по афганскому направлению Исматулла Иргашев заявил, что республика готова начать восстановление аэропорта приграничного города Мазари-Шарифа — Узбекистан уже прислал группу из 30 технических специалистов.

Союзные переговоры

Помимо встречи с президентом Узбекистана Владимир Путин 19 ноября также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

— Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено, — отметил Путин.

В первой половине дня российский лидер также провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По данным пресс-службы лидера республики, главы государств обсудили реализацию 28 союзных программ, а также обстановку на границах Белоруссии со странами ЕС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021