Стоящий прорыв: товарооборот РФ и Узбекистана достигнет $7 млрд

Товарооборот России и Узбекистана, несмотря на пандемию, вырос более чем на 15%, сотрудничество двух стран остается успешным даже в сложные времена. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой республики Шавкатом Мирзиёевым в Москве . Это первый зарубежный визит узбекского лидера после его переизбрания. Шавкат Мирзиёев отметил: по итогам этого года взаимная торговля двух государств достигнет рекордных $7 млрд, уровень отношений Москвы и Ташкента он назвал «прорывным» . Президенты также опубликовали совместное заявление, в котором призвали международное сообщество выработать нормы безопасного использования информационных технологий. Активно развивается взаимодействие малого и среднего бизнеса, а также межрегиональное сотрудничество, сказали «Известиям» в Совфеде .

Не просто сосед

Для Шавката Мирзиёева это первый зарубежный визит после переизбрания на второй пятилетний срок . Выборы в Узбекистане прошли месяц назад, 24 октября — по их итогам Мирзиёев, руководящий республикой с 2016 года, получил более 80% голосов.

До этого узбекский лидер посещал Россию в июне 2020 года — на торжествах по случаю 75-летия Победы (они прошли не 9 мая, а 24 июня — из-за пандемии коронавируса). Тогда же Мирзиёев отметил, что впервые с 1991 года в Параде на Красной площади примет участие подразделение вооруженных сил Узбекистана.

Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, поздравивших узбекского президента с победой на выборах 24 октября. Открывая встречу в Москве, глава РФ вновь сказал добрые слова Мирзиёеву и высоко оценил его заслуги на посту.

— Уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, результат есть, люди это видят, чувствуют, — заявил российский президент .

Российский лидер особо подчеркнул: «Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник — мы так именно и относимся к Узбекистану».

Стоящий прорыв_1 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Несмотря на то, что республика не входит в ОДКБ, ее военные неоднократно принимали участие в учениях с российским Минобороны . Так, подразделения Узбекистана участвовали в совместных российско-узбекско-таджикских маневрах на границе с Афганистаном на полигоне Харб-Майдон в августе этого года. Такие антитеррористические учения прошли впервые в истории военного сотрудничества трех стран, отмечал министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Помимо этого, проходили отдельные российско-узбекские учения на полигоне «Термез» вдоль афганской границы.

Между тем, в своей речи российский президент сделал акцент на экономических отношениях Москвы и Ташкента. По оценке Владимира Путина, 18% всего товарооборота республики приходится на Россию — это второе место во всем товарообороте среднеазиатской страны. Больше этот показатель только у Китая.

В российской торговой статистике Узбекистан занимает 27 строчку.

— Товарооборот растет: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15% . Это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы взаимодействуем, и взаимодействуем успешно, — подчеркнул Путин.

В 2020 году товарооборот между РФ и Узбекистаном достиг $5,9 млрд. Шавкат Мирзиёев уточнил: по итогам девяти месяцев этого года показатель уже дошел до отметки в $5 млрд.

Стоящий прорыв_2 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— По итогам года он будет $7 млрд. Такой цифры в наших отношениях еще не было, — подчеркнул президент Узбекистана .

Владимир Путин также добавил: объем капиталовложений в экономику республики со стороны РФ превышает $10 млрд. По данным Госкомитета Узбекистана, сейчас в стране действует около 2 тыс. российских предприятий.

На всех направлениях

Как пояснил «Известиям» политолог Аждар Куртов, при Шавкате Мирзиёеве с 2016 года Узбекистан серьезно поменял политику на российском направлении — произошло «решительное сближение с РФ».

— В том, что первый зарубежный визит после переизбрания Мирзиёев совершил в Россию, тоже есть особый символизм. Принято считать, что первые визиты лидеры совершают в страны, с которыми у них наиболее продвинутые отношения, — пояснил эксперт.

По его словам, последние пять лет успешно развиваются контакты в культурной сфере, растет представительство российских университетов и институтов . Как отметил на встрече с Владимиром Путиным узбекский лидер, в стране действует уже 15 филиалов российских вузов. Хотя в 2016 году, когда ныне действующий президент только заступал на этот пост, филиалов было всего три — МГУ имени М.В. Ломоносова, РЭУ имени Г.В. Плеханова и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В России обучалось 17 тыс. студентов из Узбекистана. Сейчас их больше 30 тыс., уточнил Аждар Куртов.

— Активно развивается и нефтегазовый сектор, а также сотрудничество в атомной энергетик е. Москва и Ташкент детально обсуждают строительство первой АЭС в Узбекистане, — пояснил эксперт. — Несмотря на то, что он не входит в ОДКБ и ЕАЭС, сотрудничество Москвы и Ташкента с каждым годом во всех сферах только укрепляется.

Стоящий прорыв_3 Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи со сторонниками после победы на президентских выборах Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Двумя днями ранее, 17 ноября, в преддверии встречи двух лидеров в Москве прошел Форум межрегионального сотрудничества. Участник мероприятия — зампред международного комитета СФ, посол России в Узбекистане в 2003-2008 годах Фарит Мухаметшин заявил «Известиям»: уверенно развивается и сотрудничество малого и среднего бизнеса двух стран .

— Среди наиболее активно взаимодействующих с Узбекистаном регионов России были названы Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Ивановская, Челябинская . Президенты отметили, что около $6 млрд наш общий торговый оборот, такого до этого не было — цифры колебались на уровне $4 — 4,5 млрд, так что это действительно прорыв, — уточнил сенатор.

В качестве примера успешного взаимодействия регионов Фарит Мухаметшин привел Самарскую область — ее региональный товарооборот с Узбекистаном вырос в этом году на 19,5%, несмотря на пандемию.

— В Ташкенте и Самаре на взаимной основе были открыты бизнес-центры — это положительный пример привлечения к сотрудничеству не только крупных корпораций, но также малого и среднего бизнеса двух стран, — подчеркнул парламентарий.

А в марте 2022 года Россия и Узбекистан будут отмечать 30-летие установления дипотношений , напомнил Фарит Мухаметшин.

Афганский плацдарм

Вечером российский и узбекский лидеры опубликовали совместное заявление, в котором выступили «за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования ИКТ» . При этом «национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, региональном и глобальном уровнях», говорится в заявлении.

Главы государств считают приоритетной выработку под эгидой ООН универсальных норм ответственного поведения государств в информационном пространстве.

Стоящий прорыв_4 Совместные российско-узбекистанские учения на горном полигоне Термез в Узбекистане Фото: TASS/EPA

За день до встречи президентов в Москве прошли переговоры глав МИД двух стран. В центре обсуждения была афганская проблематика — позиции РФ и Узбекистана в этом вопросе сходятся , уточнил шеф российской дипломатии Сергей Лавров. Его узбекский коллега Абдулазиз Камилов, в свою очередь, ранее заявил: необходимо всячески поощрять положительные шаги, предпринимаемые талибами (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Среди таких шагов министр назвал открытие школ для девочек и разрешение женщинам работать в госучреждениях.

Ташкент в последнее время активно включился в экономическое развитие Афганистана. 14 ноября спецпредставитель президента Узбекистана по афганскому направлению Исматулла Иргашев заявил, что республика готова начать восстановление аэропорта приграничного города Мазари-Шарифа — Узбекистан уже прислал группу из 30 технических специалистов.

Союзные переговоры

Помимо встречи с президентом Узбекистана Владимир Путин 19 ноября также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ .

— Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено, — отметил Путин.

В первой половине дня российский лидер также провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко .

По данным пресс-службы лидера республики, главы государств обсудили реализацию 28 союзных программ, а также обстановку на границах Белоруссии со странами ЕС.