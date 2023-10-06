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Путин объявил о церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан 7 октября

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Фото: TASS/Deutschland
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Церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан пройдет в субботу, 7 октября. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

«Завтра мы вместе с [узбекистанским лидером] Шавкатом Миромоновичем [Мирзиёевым] и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем [Токаевым] примем участие в торжественной церемонии запуска поставок «Газпромом» российского газа в Узбекистан», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что это происходит впервые, так как за всю историю газ из РФ не направлялся в сторону Средней Азии. Он подчеркнул, что три страны проделали работу и создали условия для таких поставок.

Газ из РФ в Узбекистан пойдет транзитом через Казахстан, часть его будет поставляться в саму казахстанскую республику, добавил российский лидер.

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Кроме того, в этот день министр энергетики РФ Николай Шульгинов и глава узбекистанского минэнерго Джурабек Мирзамахмудов подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти.

Еще в июне председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и председатель правления АО «НК QazaqGaz Санжар Жаркешов договорились об оказании услуг по транспортировке российского природного газа по казахстанской территории для потребителей Узбекистана.

4 сентября Путин заявил, что нефтяные и газовые компании России чувствуют себя уверенно, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых торговых партнеров, выстраивают логистические маршруты.

В конце сентября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о перспективах поставок российского газа в Узбекистан. По его мнению, в будущем природный ресурс мог бы через узбекистанскую территорию поставляться дальше на юг, например, в Иран, Туркменистан.

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