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РФ и Узбекистан подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия и Узбекистан 6 октября подписали соглашение о расширении сотрудничества по поставкам нефти.

Подписи на документе поставили министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов.

Министры транспорта РФ и Узбекистана Виталий Савельев и Илхом Махкамов также подписали межправсоглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

В совместном заявлении сторон указано, что Россия и Узбекистан продолжат строительство и реконструкцию инфраструктуры для транспортировки газа и нефти.

«Стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. В этих целях в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики», — говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на сайте Кремля.

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В этот день президент России Владимир Путин также объявил, что церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан пройдет в субботу, 7 октября. Путин подчеркнул, что это происходит впервые, так как за всю историю газ из РФ не направлялся в сторону Средней Азии. Газ в Узбекистан пойдет транзитом через Казахстан, его часть будет оставаться в самой казахстанской республике.

Ранее, 5 октября, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл в Россию с визитом для переговоров с Путиным. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Политики планируют обсудить вопросы углубления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

До этого, 4 сентября, Путин подчеркивал, что нефтяные и газовые компании России чувствуют себя уверенно и успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых торговых партнеров, выстраивают логистические маршруты.

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