Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Россию

В Россию 5 октября прибыл с визитом президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Его встретили зампредседателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Вместе с Мирзиёевым в Россию прибыл заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжае.

Программа пребывания узбекского лидера предусматривает проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 6 октября. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В повестку дня включены вопросы углубления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров предполагается принятие Совместного заявления президентов двух стран и подписание межведомственных и коммерческих документов.

Ранее в июле Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили развитие двустороннего сотрудничества.