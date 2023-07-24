Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев провели 24 июля телефонный разговор, в ходе которого подтвердили развитие двустороннего сотрудничества.

«Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегиче­ского партнерства и союзничества», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, в ходе разговора по телефону Путин тепло поздравил Мирзиёева с днем рождения, политику исполнилось 66 лет. Российский лидер отметил, что коллега из республики пользуется весьма высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что «в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов».

Президент РФ подчеркнул, что глава узбекского государства вносит большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

14 июля Мирзиёев принес присягу на верность народу республики и вступил в должность лидера страны на семилетний срок. Церемония инаугурации проходила в Ташкенте. Вновь избранный лидер страны, положив руку на Конституцию и Коран, произнес присягу.