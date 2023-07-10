Третий не лишний: зачем президент Узбекистана провел досрочные выборы

Явка на состоявшихся 9 июля выборах президента Узбекистана превысила 70%. Центральная избирательная комиссия заявила, что объявит результаты 10 июня. Несмотря на то что ни предвыборные опросы, ни экзитполы в стране не проводились, эксперты констатируют: действующий лидер Шавкат Мирзиёев наверняка останется у руля на следующие семь лет. Интрига заключается лишь в том, повторит ли он результат предыдущих выборов, на которых набрал 80,1% голосов. Может ли поменяться внешняя политика Ташкента и как прошел день голосования — в материале «Известий».

Выборы без интриги

В Узбекистане 9 июля состоялись досрочные президентские выборы , назначенные действующим главой государства Шавкатом Мирзиёевым после вступления в силу новой редакции конституции. Президент, второй срок полномочий которого истекал лишь в 2026 году, объяснил необходимость досрочных выборов новыми задачами, которые становятся перед всеми ветвями власти после конституционной реформы.

Согласно законодательству страны, выдвигать кандидатов в президенты могут политические партии, зарегистрированные в местном минюсте как минимум за шесть месяцев до даты голосования. Всего в Узбекистане действует пять партий. Две из них — Либерально-демократическая и «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») — поддержали выдвижение Шавката Мирзиёева.

Народно-демократическая партия выдвинула Улугбека Иноятова, Экологическая партия — Абдушукура Хамзаева, социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — первого зампредседателя Верховного суда республики Робахон Махмудову.

Граждане Узбекистана во время досрочного голосования на выборах президента Узбекистана на 31-м избирательном участке, созданном при посольстве Узбекистана в Москве Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Нынешние выборы — это ключевой этап административно-бюрократической реформы в Узбекистане. Хотя их результаты еще не огласили, сомнений, что победит Мирзиёев, ни у кого нет. По итогам данных выборов он получит возможность закрепить свои полномочия минимум на ближайшие семь лет, — сказал в разговоре с «Известиями» профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев.

Мирзиёев, выходя на досрочные выборы, преследовал не только цель обновить свой президентский срок, который, к слову, после изменений в конституции увеличен с пяти до семи лет, считает эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.

— Реформы, которые проводит Мирзиёев и, вероятно, планирует провести в будущем, могут оказаться не очень популярными. Поэтому ему мог потребоваться дополнительный кредит доверия со стороны общества, — считает эксперт.

Справка «Известий» С 2016 года в Узбекистане проходят реформы в рамках концепции Нового Узбекистана. Первым шагом в этом направлении стала «Стратегия действий», принятая в 2017-м. Она предполагала усиление роли парламента и политических партий, институтов гражданского общества, верховенство закона, реформу судебно-правовой системы, либерализацию экономики и так далее. Преобразование конституции стало финальным шагом программы реформ Мирзиёева — обновлено более 60% положений Основного закона, усилена социальная функция государства, Узбекистан провозглашен светским государством, а срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет.

За что критиковали

Международные наблюдатели критиковали ход избирательной кампании из-за низкого уровня конкуренции. В частности, наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ упрекнули организаторов выборов в «вялости» предвыборной гонки. «Кампания протекает вяло, что отражает отсутствие оппозиции действующему президенту», — говорится в промежуточном докладе миссии.

Предвыборный плакат на избирательном участке № 115 в Ташкенте Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Рустан Бурнашев также отметил, что избирательная кампания прошла весьма буднично.

— Я, например, ничего неожиданного не увидел. Всё происходило в русле тех процессов, которые запустились с начала реформ 2017 года, чего-то уникального во время этой избирательной кампании не произошло, — сказал эксперт.

В условиях, когда у власти останется тот же лидер, не ждут эксперты и какого-то кардинального пересмотра внешнеполитического курса со стороны Ташкента. Ко всему прочему, внешняя политика не стала ключевым направлением в предвыборной кампании кандидатов.

— Но тут надо учитывать, что внешняя политика Узбекистана больше зависит от внешней ситуации, нежели от Ташкента, если мы не рассматриваем региональную политику. Поэтому говорить, что Мирзиёев получает новый президентский срок и будет что-то менять во внешней политике, нереально, — говорит Бурнашев.

Без серьезных нарушений

За выборами наблюдали также миссии СНГ и других международных институтов и организаций. Всего на них аккредитовались более 53 тыс. местных наблюдателей и 797 — от международных организаций и других государств.

Представители Межпарламентской ассамблеи СНГ высоко оценили уровень организации голосования.

— Конечно, мы будем анализировать [опыт выборов в Узбекистане]. В составе Межпарламентской ассамблеи [СНГ] есть международный институт в Санкт-Петербурге по изучению развития демократии, парламентаризма, соблюдения избирательных прав граждан. Я думаю, какой-то опыт [Узбекистана] будет представлять интерес для стран СНГ, — сказал журналистам координатор группы наблюдателей МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

За первую половину дня в прокуратуру Узбекистана поступило более 250 заявлений о предполагаемых нарушениях. Но «большинство из них касаются разъяснения процедуры голосования», рассказал заместитель генпрокурора республики Шохрух Аминов.

За четыре часа до закрытия избирательных участков (16:00 местного времени, 14:00 мск) жалоб, связанных с возможными нарушениями во время проведения голосования, в суды Узбекистана не поступало, заявил зампредседателя Верховного суда республики Халилилло Турахужаев.

Выборы состоялись

В зарубежной прессе критиковались президентские выборы в Узбекистане и за выбор даты проведения голосования: в июле в центральноазиатской республике достаточно жарко, а потому ожидалось, что это скажется на активности избирателей — обычно выборы здесь проходят ближе к концу года, когда погода более мягкая.

Однако эти опасения не оправдались — порог явки, необходимый, чтобы выборы были признаны состоявшимися (33%), был преодолен уже в первые три часа работы избирательных участков , заявил замглавы ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров. К 15:00 (13:00 мск) явка и вовсе достигла 60,74%. За час до закрытия участков (17:00 мск) явка составила почти 70%, а по итогам дня превысила эту цифру.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Очевидцы рассказывают, что очереди у избирательных участков начали формироваться еще до их официального открытия. Некоторые жители страны голосовали целыми семьями — популярным в местной прессе стало голосование семьи 97-летнего аксакала из Андижанской области, который пришел на участок вместе с 60 членами своей семьи.

Высокую явку отметил и генсек СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от содружества. «Хочу отметить, что голосование идет достаточно активно. На тех участках, которые мы посетили, нам докладывают, что от 40 до 50% избирателей уже отдали свои голоса. Настроение у всех хорошее», — сказал он еще в первой половине дня голосования.