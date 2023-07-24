Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Мирзиёева

Президент России Владимир Путин 24 июля направил поздравления с днем рождения главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, которому исполнилось 66 лет. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, его коллега из братской республики пользуется весьма высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что «в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов».

«Под Вашим руководством страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, эффективно защищает свои интересы на мировой арене», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Мирзиёев вносит большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном и способствует плодотворному двустороннему сотрудничеству в различных областях.

«Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Будем и дальше совместно работать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — резюмировал президент РФ.

Ранее, 14 июля, Мирзиёев принес присягу на верность народу Узбекистана и вступил в должность президента республики на семилетний срок. Церемония инаугурации проходила в Ташкенте. Вновь избранный лидер страны, положив руку на Конституцию и Коран, произнес присягу.