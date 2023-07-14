Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу на верность народу Узбекистана и вступил в должность президента республики на семилетний срок. Церемония инаугурации проходит в пятницу, 14 июля, в Ташкенте.



В Большом зале заседаний сената присутствуют члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипведомств, представители местных и зарубежных СМИ. Россию на мероприятии представляет посол РФ Олег Мальгинов.



В ходе церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана.



После чего вновь избранный лидер страны, положив руку на Конституцию и Коран, произнес присягу.



«Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности», — сказал он.

В Узбекистане 9 июля состоялись досрочные президентские выборы, которые стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

Шавкат Мирзиеев, занимавший должность главы государства второй срок, снова баллотировался на данный пост и одержал победу. 10 июля его поздравил президент России Владимир Путин.