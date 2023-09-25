Эксперт рассказал о перспективах поставок российского газа в Узбекистан

Представитель министерства энергетики Узбекистана сообщил «РИА Новости», что в стране подготовили инфраструктуру для импорта природного газа из России с 1 октября. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям» 25 сентября о перспективах этого рынка для российской стороны.

«Рынок Узбекистана перспективен с точки зрения того, что эта страна экспортирует газ в Китай. Она переоценила свои силы в свое время и теперь, чтоб выполнить свои обязательства перед китайскими партнерами и удовлетворить своих потребителей, им приходится покупать газ в России. Для нас это выгодно. Мы тем самым получаем новый рынок сбыта и косвенно участвуем в экспорте газа в Китай: помогаем Узбекистану выполнить обязательства перед китайцами», —сказал Митрахович.

По его мнению, в будущем газ мог бы через Узбекистан поставляться дальше на юг, например, в Иран, Туркменистан.

«Не исключаю, что потом какой-нибудь российский газ будет находиться в Узбекистане или где-нибудь по соседству, а узбекский газ, допустим, пойдет в Европу, например, через транскаспийский газопровод, если он будет построен и так далее. Для нас это тоже может быть интересно: в плане того, чтобы меньше шло газа в Китай от наших конкурентов, и больше в Европу, которая от нас отрезана», — добавил эксперт.

Ранее, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым и председателем правления АО «НК «QazaqGaz» Санжаром Жаркешовым, и стороны подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

4 сентября президент России Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ» заявил, что российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых торговых партнеров, выстраивают логистические маршруты.