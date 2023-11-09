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Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

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Фото: REUTERS/Turar Kazangapov
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Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником. Об этом 9 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Астане.

«Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае, мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», — сказал Путин.

Российский лидер также выразил надежду, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации. И будут укреплять свой суверенитет и выполнять международные обязательства, поскольку «одно другому не мешает», отметил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает визит российского лидера успешным.

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Ранее на встрече со своим казахстанским коллегой Путин констатировал, что стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Казахстаном уверенно развивается. В свою очередь, Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками. Он добавил, что обе страны имеют огромные перспективы для сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, он анонсировал открытие генерального консульства РФ в ближайшее время в казахстанском городе Актау.

Путин прибыл в резиденцию лидера Казахстана ранее в этот день. Президент РФ проведет переговоры с Токаевым, после чего они подпишут документы. Также на повестке дня будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского лидера.

До этого, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

В конце октября Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он проводил встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент России отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

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