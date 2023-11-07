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Политика
Путин проведет переговоры с Токаевым в ходе визита в Казахстан

В Кремле назвали цели предстоящего визита Путина в Казахстан

Песков: визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 7 ноября.

«Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими странами. Этот визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений», — сказал Песков в ходе брифинга.

По словам официального представителя Кремля, Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примут участие в пленарном заседании, обсудят отношения двух государств и обменяются мнениями по региональной повестке.

«Это абсолютно самостоятельное измерение. [Оно] не связано с какими-либо другими контактами [Казахстана]», — добавил Песков.

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Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Казахстан в четверг, 9 ноября, и проведет переговоры с Токаевым. В формате видеоконференции президенты примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в городе Костанае, а также по итогам подпишут ряд важных совместных документов.

В конце октября Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент России отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

До этого, 29 сентября, Токаев сообщил, что власти республики намерены развивать всестороннее сотрудничество с РФ. Он подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией», и указал, что он не единожды заявлял о контрпродуктивности санкционного противостояния.

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