Путин проведет переговоры с Токаевым в ходе визита в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, где проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы», — говорится в Telegram-канале «Кремль. Новости».



Также лидеры в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в городе Костанае.



По итогам визита Путин и Токаев подпишут ряд важных совместных документов. Ожидается, что президенты выступят с заявлениями для СМИ.

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