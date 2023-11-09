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Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана в Астане

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин 9 ноября прибыл в резиденцию президента Казахстана в Астане.

Российский лидер прибыл в госрезиденцию Акорда. Там его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин проведет переговоры с Токаевым, после чего они подпишут документы. Также на повестке дня будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского лидера.

Также по видео-связи главы государств примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»
Президент республики Касым-Жомарт Токаев — о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС

До этого, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

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