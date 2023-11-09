Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана в Астане

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября прибыл в резиденцию президента Казахстана в Астане.

Российский лидер прибыл в госрезиденцию Акорда. Там его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин проведет переговоры с Токаевым, после чего они подпишут документы. Также на повестке дня будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского лидера.

Также по видео-связи главы государств примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

До этого, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.