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Токаев анонсировал открытие генконсульства РФ в казахстанском Актау
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Токаев анонсировал открытие генконсульства РФ в казахстанском Актау

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Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан
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Генеральное консульство РФ откроется в ближайшее время в казахстанском городе Актау. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в страну российского лидера Владимира Путина.

«В ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения», — сказал Токаев.

Он также назвал Россию и Казахстан стратегическими партнерами и союзниками, отметив, в частности, огромные перспективы для сотрудничества обеих стран в сельскохозяйственной отрасли.

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О проработке вопроса открытия консульского учреждения РФ в Актау российский МИД сообщал в конце июля 2022 года. Согласно информации министерства, в настоящий момент в Астане действует посольство РФ, также российские генконсульства находятся в городах Алма-Ата, Уральске и Усть-Каменогорске.

Помимо них, в Астане действуют полномочное представительство Республики Татарстан и представительство Республики Башкортостан при торгпредстве РФ.

Ранее в этот день Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом для переговоров с Токаевым в госрезиденции Акорда, подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по теме «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в «Ново-Огарево». Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.

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