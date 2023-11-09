Токаев назвал Россию и Казахстан стратегическими партнерами и союзниками

Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками. Об этом 9 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в своей резиденции в Астане.

Также он добавил, что обе страны имеют огромные перспективы для сотрудничества в отрасли сельского хозяйства.

«Достаточно отметить, что Казахстан и Россия — одни из крупнейших производителей сельскохозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна. На долю наших государств приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ сенокосных угодий всего мира», — указал Токаев.

По мнению Токаева, Казахстану и России нужно приложить совместные усилия и поработать над созданием центров агроинноваций. При этом обе страны не должны конкурировать на рынке удобрений в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), указал он.

Отдельно, в видеообращении к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае, казахстанский лидер указал, что ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии играет запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан.

В свою очередь российский лидер анонсировал, что в 2024 году в Уфе состоится следующий межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин прибыл в резиденцию президента Казахстана в Астане. Президент РФ проведет переговоры с Токаевым, после чего они подпишут документы. Также на повестке дня будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского лидера.

До этого, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

В конце октября Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он проводил встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент России отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.