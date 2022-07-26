Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Бундестаге призвали предоставить «Газпрому» все документы по турбине Siemens
Мир
В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ произошло возгорание на нефтебазе
Армия
Российские военнослужащие доставили более 30 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
Дороги Воронежа оказались под водой после ливней
Происшествия
Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося
Мир
В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 26 июля
Интернет
Власти предложили искать фейки в Сети с помощью алгоритма
Экономика
Бизнес предложил список детских товаров первой необходимости
Экономика
Банки ограничили открытие продуктов в валюте
Мир
Трасс опровергла планы по прямому вмешательству страны в конфликт вокруг Украины

В МИДе рассказали о новых консульствах России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия расширит консульское присутствие и откроет представительства в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде, рассказал во вторник, 26 июля, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Третий нужный: Швейцария может стать визовым посредником РФ и Украины
И почему вводимый Киевом режим создаст проблемы для граждан обоих государств

«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)», — рассказал он ТАСС.

Волынкин уточнил, что ведомство намерено значительно увеличить штат российских посольств на нескольких направлениях: азиатском, африканском, латиноамериканском и СНГ.

«Среди стран, где данная работа находится на более продвинутом этапе, можно назвать Мальдивскую Республику, с которой в 2021 году было заключено соответствующее межправсоглашение», — добавил он.

Также Волынкин сообщил о переговорах России об упрощении визового режима с 18 странами. Переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, с Малайзией, Китаем и Гонконгом.

Директор консульского департамента российского МИДа ранее отмечал, что Россия не намерена вводить визы для граждан Украины. При этом он подчеркнул, что Москва анализирует последствия решения по части визового режима, принятого официальным Киевом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022