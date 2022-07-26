В МИДе рассказали о новых консульствах России

Россия расширит консульское присутствие и откроет представительства в Актау, Гродно, Канкуне и Самарканде, рассказал во вторник, 26 июля, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)», — рассказал он ТАСС.

Волынкин уточнил, что ведомство намерено значительно увеличить штат российских посольств на нескольких направлениях: азиатском, африканском, латиноамериканском и СНГ.

«Среди стран, где данная работа находится на более продвинутом этапе, можно назвать Мальдивскую Республику, с которой в 2021 году было заключено соответствующее межправсоглашение», — добавил он.

Также Волынкин сообщил о переговорах России об упрощении визового режима с 18 странами. Переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, с Малайзией, Китаем и Гонконгом.

Директор консульского департамента российского МИДа ранее отмечал, что Россия не намерена вводить визы для граждан Украины. При этом он подчеркнул, что Москва анализирует последствия решения по части визового режима, принятого официальным Киевом.