МИД РФ опроверг планы по введению виз для граждан Украины

Россия не намерена вводить визы для граждан Украины. При этом Москва анализирует последствия решения по части визового режима, принятого официальным Киевом, о чем во вторник, 26 июля, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«В министерстве приступили к анализу ситуации в связи с известным решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с 1 января 2023 года — полностью прекратить действие соглашения 1997 года, которое позволяет гражданам России и Украины совершать взаимные поездки без виз, с точки зрения его возможного влияния на и без того ужесточившиеся в последние годы правила въезда россиян на Украину», — рассказал Волынкин в беседе с ТАСС.

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