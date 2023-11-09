Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября прибыл в Казахстан с официальным визитом.

В госрезиденции «Акорда» Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего в узком и расширенном составах запланировано подписание документов. Также на повестке дня будут перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского лидера.

Кроме того, по видео-конференц-связи Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема форума — «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Накануне Путин отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, Путин указал, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

Президент России 25 октября заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда Путин отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.