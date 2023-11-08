Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Казахстана

Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка не складывалась в мире. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.

По словам президента, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли.

Путин отметил, что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями. Поэтому, он уверенно смотрит в будущее союзнических отношений.

«Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим», — добавил он.

Ранее, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил о важности официального визита Путина в Казахстан для развития отношений двух стран. Планируется, что Путин вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примет участие в пленарном заседании, где главы государств обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональной повестке.

В конце октября Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент России отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.