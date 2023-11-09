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Путин заявил об уверенном развитии стратегического партнерства РФ и Казахстана

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Казахстаном уверенно развивается. Об этом в четверг, 9 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим казахстанским коллегой Касым-Жорматом Токаевым в Астане.

Он также отметил, что в существующих условиях обе страны могут обеспечивать свои потребности в АПК и при этом продолжать помогать партнерам.

«Имею в виду наш огромный сельхозпотенциал, у нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам в мире, на мировых глобальных рынках. Что мы, собственно говоря, и делаем», — сказал Путин.

Токаев, в свою очередь, заявил, что визит Путина в республику имеет стратегическое и историческое значение. Он подчеркнул, что государства являются стратегическими партнерами и союзниками. Также он добавил, что обе страны имеют огромные перспективы для сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.

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Ранее в этот день сообщалось, что Путин прибыл в резиденцию лидера Казахстана в Астане. Президент РФ проведет переговоры с Токаевым, после чего они подпишут документы. Также на повестке дня будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Запланирован официальный прием от имени президента Казахстана в честь российского лидера.

До этого, 7 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

В конце октября Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он проводил встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент России отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

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