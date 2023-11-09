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Лихачев объяснил передачу «Росатому» акций ДВМП необходимостью контролировать СМП

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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«Росатом» будет управлять морским движением на Северном морском пути (СМП) после получения акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Об этом 9 ноября заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Поставлена задача управлять всем морским движением и отвечать за часть северного завоза», — привел его слова в Telegram журналист Павел Зарубин.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций ДВМП в качестве имущественного взноса РФ. Распоряжение вступило в силу с 8 ноября.

ДВМП — одна из крупнейших российских судоходных компаний, головная компания транспортной группы FESCO. Последняя является национальным контейнерным оператором, объединяющим морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, одновременно предоставляя обслуживание на грузовых терминалах в портах Владивостока, Санкт-Петербурга, Новороссийска и различных портах мира через сеть собственных представительств.

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15 мая Мосгорсуд оставил в силе решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ДВМП. По решению суда в доход государства обращено 92,4% акций предприятия.

В январе Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства части акций ДВМП. Ответчиками выступали основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов, Михаил Рабинович (принадлежит 26,5% акций FESCO), его партнер Андрей Северилов (23,8% акций) и несколько компаний-акционеров.

Долю Зиявудина Магомедова (32,5%), который был крупнейшим совладельцем компании, конфисковали за месяц до этого, после того как его осудили на 19 лет колонии за создание преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей. Его брат Магомед получил 18 лет.

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