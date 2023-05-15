Мосгорсуд подтвердил решение об обращении в доход России акций ДВМП

Мосгорсуд оставил в силе решение об удовлетворении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, международное название — группа FESCO). Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение об обращении в доход государства акций ДВМП», — приводит ТАСС заявление суда.

По решению суда в доход государства обращено 92,4% акций ДВМП.

В январе Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства части акций Дальневосточного морского пароходства.

Ответчиками выступали основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов, Михаил Рабинович (принадлежит 26,5% акций FESCO) и его партнер Андрей Северилов (23,8% акций) и несколько компаний-акционеров.

Долю Зиявудина Магомедова (32,5%), который был крупнейшим совладельцем компании, конфисковали за месяц до этого, после того как осудили его на 19 лет колонии за создание преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей. Его брат Магомед получил 18 лет.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с Зиявудина Магомедова и трех зарубежных компаний более 80,1 млрд рублей и около $13,8 млн убытков по иску ДВМП, пишет «Газета.Ru».