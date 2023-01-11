Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства часть акций Дальневосточного морского пароходства (группа FESCO). Об этом в среду, 11 января, рассказал «Известиям» адвокат Михаил Ошеров.

Рассмотрение иска началось накануне, 10 января.

«Иск удовлетворен в полном объеме», — указал адвокат.

Уточняется, что суд обратил в доход государства 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства (ДМВП).

Ответчиками в суде выступают Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5 и 23,8% акциями Fesco), а также совладельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. В начале заседания суд отказал ответчикам в переносе процесса.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что защита обжаловала приговор братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым.

Несколькими днями ранее, 1 декабря, суд в Москве приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова — к 18 годам по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

Кроме того, в этот день сообщалось, что суд наложил арест на имущество осужденных братьев Магомедовых. Изъяты автомобили Porsche 911, две Toyota Land Cruiser, Lada Largus, две квартиры в Лондоне, самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и другое имущество в регионах России. Также было конфисковано принадлежащие Зиявудину Магомедову 32,5% акций транспортной группы Fesco.

Суд рассматривал уголовное дело с весны 2021 года. В мае 2022 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму 11 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.