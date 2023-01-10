В своем штиле: у братьев Магомедовых хотят отнять транспортные активы

Хамовнический суд Москвы 10 января начал рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры к акционерам транспортной группы Fesco с требованием обратить их доли в компании в доход государства. Иск касается акций Дальневосточного морского пароходства, головной компании Fesco, которые ранее принадлежали братьям Зиявудину и Маголеду Магомедовым (осуждены на 19 и 18 лет колонии строгого режима). Казус состоит в том, что по приговору, который еще не вступил в законную силу, у братьев уже изъяты принадлежащие им акций ДВМП. Fesco — одна из крупнейших транспортных компаний России, обеспечивает северный завоз, работает на Северном морского пути. Как судебные разбирательства скажутся на ее деятельности — разбирались «Известия».

Умысел на хищение

Генеральная прокуратура России подала новый иск об обращении в доход государства акций Дальневосточного морского пароходства (ПАО ДВМП), головной компании группы Fesco. Ответчиками по нему выступают основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, другие акционеры — Михаил Рабинович, Андрей Северилов, экс-член совета директоров ДВМП Сергей Базылев и несколько кипрских компаний. У всех ответчиков суммарно 92,4% акций пароходства, сейчас на них наложен арест. Остальные акции свободно обращаются на бирже.

В декабре 2022 года Мещанский суд приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам, а его брата и бывшего сенатора Магомеда Магомедова — к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей на каждого. Им вменили создание преступного сообщества, девять эпизодов особо крупного мошенничества и один эпизод растраты.

В своем штиле_5 Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении более 11 млрд рублей, во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы, 22 ноября 2022 года Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В рамках приговора суд уже конфисковал принадлежащие Зиявудину Магомедову акции Fesco, однако они же, как ни странно, теперь стали предметом гражданского иска заместителя генпрокурора Игоря Ткачева. Этот иск во вторник, 10 января, начал изучать Хамовнический суд Москвы.

Основанием для иска стал надзор за уголовным делом о хищении акций ДВМП, которое следственный департамент МВД расследует уже более восьми лет. Братья Магомедовы в нем не фигурируют — дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц.

В ходе расследования выяснилось, что акции ПАО ДВМП могли быть приобретены по коррупционным схемам. Еще в 2012 году у группы лиц возник умысел, направленный на хищение средств Дальневосточного морского пароходства в особо крупном размере, следует из материалов дела. Используя подконтрольные офшорные компании, злоумышленники получили у самого Fesco и в различных банках кредиты на общую сумму $800 млн «с целью стать бенефициарами акций ДВМП».

В своем штиле_3 Фигурант дела «Суммы», бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы, 22 ноября 2022 года Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фактически акции ДВМП приобрели за счет заемных средств, которые были похищены у самой компании. Поэтому морское пароходство проходит по делу потерпевшим.

Нынешний гражданский иск Генпрокуратуры рассматривает судья Татьяна Перепелкова. В мае 2022 года она уже удовлетворила один похожий иск от того же надзорного ведомства, взыскав с Магомедовых $750 млн, которые были выручены от продажи ими акций Новороссийского морского торгового порта. В общей сложности прокуратура наложила арест на имущество братьев более чем на 45 млрд рублей ($646 млн по текущему курсу).

Арестованные дважды

Fesco — это крупнейшая частная транспортно-логистическая компания в России. Она занимается международными морскими, железнодорожными и автомобильными перевозками. На ее балансе 23 судна, 10 тыс. единиц подвижного состава, четыре собственных терминала, парк контейнеров — более 100 тыс. TEU и более 80 контейнерных поездов, которые обслуживают более 5 тыс. сотрудников, говорится на официальном сайте компании.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Fesco с просьбой пояснить, как обстоят дела в компании и какова примерная сумма акций, которые хочет изъять прокуратура.

— Fesco работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед клиентами и партнерами и оказывая логистические услуги по всем действующим маршрутам в полном объеме, — ответили в компании.

Там добавили, что ПАО «ДВМП» не является ответчиком по иску Генпрокуратуры.

— Мы не комментируем судебные разбирательства, которые не относятся к компании напрямую, а также связанные с акционерными вопросами, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Fesco.

Однако в суде представитель ДВМП Дмитрий Хормач свою позицию по делу высказал. По его мнению, гражданский иск прокурора заявлен преждевременно, поскольку уголовное дело о хищении еще не завершено. Сейчас оно находится «в стадии активного расследования» — проводятся выемки документов, допрашиваются свидетели, рассказал Дмитрий Хормач.

С его точки зрения, преждевременное обращение акций пароходства в доход государства прямо повлияет на законность и обоснованность итогового решения по уголовному делу, а также повлечет грубое нарушение прав потерпевшего ПАО «ДВМП».

— У уголовного дела и иска прокуратуры один и тот же предмет и одно основание. Рассмотрение настоящего гражданского дела сейчас приведет к правовой неопределенности, конфликту правовых актов, конкуренции уголовного и гражданского судопроизводства. Тем более что на эти же акции уже наложен арест, — сказал он.

Расследование уголовного дела о хищении акций пароходства продлено до 5 февраля 2023 года. Представитель ДВМП предложил отложить заседание до этого момента.

Примерно на том же настаивали и ответчики. Представители Магомедовых, а также бизнесменов Рабиновича и Базылева просили отложить заседание для согласования позиции со своими доверителями. Представитель Магомеда Магомедова Юлия Бадыло просила приостановить производство по делу, так как ранее Мещанский суд уже обратил в доход государства 100% акций ДВМП. Однако суд во всех этих просьбах отказал.

В своем штиле_2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Магомед Магомедов акционером ДВМП себя не признает.

— Если Зиявутдин Магомедов не отрицает причастность к владению акциями, он действительно ими владел и в 2019 году была сделка по продаже, то Магомед Гаджиевич никогда не был владельцем акций и ими не распоряжался, — рассказала «Известиям» представитель братьев Магомедовых.

По словам прокуратуры, оба брата высказали желание лично не участвовать в заседании.

Представители зарубежных (кипрских) акционеров ДВМП Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited на заседание не явились.

«Нормальная компания»

Ранее СМИ писали о том, что акции ДВМП на фоне неприятностей с иском и приговором братьям Магомедовым начали падать. Однако в день первых слушаний по иску, 10 января, акции пароходства на Мосбирже торговались в небольшом плюсе. Учитывая в принципе скромные объемы торгов 10 января (менее $1 млн), начало слушаний по иску против акционеров FESCO — несущественное событие для бумаг ДВМП, считает инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

— При этом с середины 2020 года в этих акциях проявляется отчетливо выраженный растущий тренд — бумаги подорожали почти в шесть раз, — добавил Нигматуллин.

В своем штиле_3 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

После произведенных арестов на сегодняшний день в свободном обращении остается пакет бумаг компании примерно в 8%. По данным аналитиков канала «Мои инвестиции», риск конфискации бумаг для розничных инвесторов отсутствует, так как они не выкупались Магомедовым в 2012 году.

Новый судебный иск против акционеров Fescо не главный и не единственный фактор, влияющий сейчас на деятельность любой российской судоходной компании, сообщила «Известиям» директор по развитию агентства «Портньюс» Надежда Малышева. По ее словам, в связи со слушаниями в суде возможны и какие-то временные ограничения по финансовой деятельности компании.

— Сама по себе Fesco — нормальная компания, делает большую часть северного завоза, успешно работает на Северном морском пути, прекрасно может ориентироваться в ледовых условиях, активно занимается флотом. Планирует даже заказывать строительство нового флота — 24 судна на новой крупнотоннажной верфи на острове Котлин. В целом рынок сейчас тоже благоприятен — высокий спрос на контейнерные перевозки, в том числе на Дальнем Востоке. Fesco востребованная и высоколиквидная компания , — заключила Малышева.

В предыдущие годы интерес к Fesco также проявляла группа «Дело» и один из ее акционеров — «Росатом». В 2020 году «Росатом» получил в управление Владивостокский морской торговый порт — главный актив Fesco. По мнению Малышевой, «Росатом» продолжает проявлять интерес к группе, но вряд ли он «перерастет в нечто большее», пока идут судебные разбирательства. Сама Fesco позиционирует «Росатом» как своего перспективного партнера, но «не сегодняшнего дня».