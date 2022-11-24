Истина вины: братья Магомедовы могут получить больше 20 лет колонии

Братья Магомедовы могут получить больше 20 лет колонии , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Если суд примет решение смягчить запрошенное гособвинением наказание, то лишь незначительно, полагают юристы. В четверг Мещанский суд Москвы признал Зиявудина и Магомеда Магомедовых виновными в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей из госбюджета. Сами подсудимые вину не признали. Защита настаивает на прекращении дела ввиду отсутствия состава преступления.

Действовали сплоченно

Мещанский суд Москвы 24 ноября начал оглашение приговора совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, обвиняемым в хищении более 11 млрд рублей . Братьев признали виновными в создании организованного преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате . Целью группы, согласно приговору, было хищение денег из государственного и региональных бюджетов. В суде отметили, что преступное сообщество, созданное Магомедовыми, «характеризуется сплоченностью, согласованностью действий для совершения тяжких преступлений». Гособвинение запросило для Зиявудина 24 года тюрьмы, для его брата — 21 год.

Всего на скамье подсудимых шесть фигурантов . Кроме братьев Магомедовых это бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов.

Истина вины Бывший совладелец группы компаний «Сумма» Магомед Магомедов, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении более 11 млрд рублей Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

Прокурор запросил для них меньшие сроки, чем для Магомедовых , но тоже внушительные. Для Максидова и Полякова — по 18 лет колонии строгого режима, для Грибанова — 16, для Петрова — восемь.

Какое наказание суд назначит обвиняемым, будет известно позднее, после завершения оглашения приговора.

По словам адвоката Алексея Гавришева, учитывая, что в деле почти тысяча томов, этот процесс может занять несколько дней .

— Если в случае с хищением и растратой по ст. 160 УК РФ максимальный срок наказания — 10 лет лишения свободы, то за создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) предполагается до 20 лет заключения. По всей видимости, в связи с частичным сложением наказаний по всем эпизодам гособвинение и запросило для братьев более 20 лет. При этом надо понимать, что эти сроки пока отражают лишь пожелания гособвинения. Суд все-таки должен принимать решения не на основе запроса обвинителей, а на основании оценки всех доказательств . Тем не менее на практике наказание если и отличается в пользу обвиняемых от запрашиваемого, то незначительно , — отметил юрист.

Истина вины Фигурант дела «Суммы» бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов (справа) Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова





Общественный резонанс тоже не на пользу подследственным , считает он.

Всего фигурантами по делу проходит порядка 20 человек . Некоторые из них находятся в розыске и арестованы в России заочно.

Строили, строили…

Магомедовых задержали в марте 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей . Магомеду Магомедову также вменяют незаконное приобретение и хранение оружия.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению деньги, которые были выделены на выполнение работ по госконтрактам . Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму».

Истина вины Оглашение в Мещанском районном суде Москвы приговора владельцам группы «Сумма» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

Основные эпизоды дела связаны с хищениями при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде , который возводили к чемпионату мира по футболу 2018 года, аэропорта Храброво и автомобильной дороги «Чуйский тракт» . Также подсудимых обвиняют в хищении свыше 5 млрд рублей при строительстве железной дороги Кызыл – Курагино . Работами занималась фирма «Стройновация». Проект так и не был завершен.

— Группа компаний «Сумма», видимо, работала с самыми высокими покровителями . Без этого просто невозможно получать такие большие заказы и средства на их выполнение. К сожалению, такая практика в 1990-е и 2000-е была очень распространена. Я думаю, сейчас ситуация меняется. Но это было, и все об этом знают, — считает председатель совета организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности» Марина Галюченко. — Разумеется, покровителям надо давать откаты. Причем в таких крупных делах сумма откатов порой достигает 50% от заказа.



Обвинение запросило такие большие сроки, потому что они соразмерны растратам компании , убеждена специалист.

Фигуранты, однако, вину не признали . Защита утверждала на суде, что следствие искусственно криминализировало законную работу бизнесменов. Кроме того, в результате деятельности подсудимых не было потерпевших, а значит, и состава преступления, настаивали адвокаты . В ходе прений сторон защита просила оправдать своих доверителей.

Истина вины Глава группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Суд признал потерпевшими Объединенную зерновую компанию, Федеральное агентство воздушного транспорта и комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 млрд рублей .

Суд продолжит оглашать приговор 25 ноября в 10:00 мск.