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«Росатом» получит акции ДВМП в качестве имущественного взноса России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госкорпорации «Росатом» передадут акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» в качестве имущественного взноса РФ. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации 8 ноября.

«Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, <…> изменение, дополнив его пунктом 28 следующего содержания: «Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство», г. Москва», — говорится в тексте указа.

Распоряжение вступает в силу с 8 ноября.

ДВМП — одна из крупнейших российских судоходных компаний, головная компания транспортной группы FESCO. Последняя является национальным контейнерным оператором, объединяющим морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, одновременно предоставляя обслуживание на грузовых терминалах в портах Владивостока, Санкт-Петербурга, Новороссийска и различных портах мира через сеть собственных представительств.

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Ранее, 4 ноября, директор «Росатома» Алексей Лихачев на выставке-форуме «Россия» заявил, что атомная промышленность России является ведущей в мире. По его словам, отечественные специалисты способны решать даже те проблемы, которые кажутся на первый взгляд непреодолимыми.

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