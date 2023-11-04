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Лихачев указал на лидерство российской атомной промышленности

Лихачев: мы гордимся теми, кто создал ведущую в мире атомную промышленность
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Атомная промышленность России является ведущей в мире, отечественные специалисты способны решать даже те проблемы, которые кажутся на первый взгляд непреодолимыми, заявил 4 ноября директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на выставке-форуме «Россия».

Он подчеркнул, что открытие выставки — это важный день для страны, так как форум не только соберет всю Россию, но и продемонстрирует ее силу и покажет направление развития страны. Кроме того, сегодня отмечается важная дата — День народного единства, — наполненная глубоким смыслом и большим содержанием, добавил глава «Росатома».

«Из чего складывается единство народа? Конечно, из общей истории, из гордости за эту историю, из почитания тех, кто эту историю творил своими руками. И первые экспозиции нашего павильона («АТОМ». — Ред.) посвящены истории атомных знаний и, конечно, истории советского атомного проекта», — рассказал Лихачев.

Он отметил, что экспозиция собрала специалистов, которые являются золотым фондом атомной отрасли, а также подчеркнул, что народное единство складывается в том числе из понимания сегодняшнего дня, имеющихся сил, а также задач и проблем, которые могут казаться непреодолимыми на первый взгляд.

«Но я уверен, что и Россия, и наши люди, и наши атомщики решат те проблемы, сколь сложными они бы ни были, и подтверждение тому — та часть экспозиции, которая посвящена сегодняшнему дню», — резюмировал Лихачев.

4 ноября открылся новый павильон ВДНХ «АТОМ», в котором собраны главные достижения и история развития отечественной атомной отрасли. Так, гости павильона среди прочего смогут узнать, как велась добыча урана, как строили первые реакторы, чем начиняли «Царь-бомбу», а также как 29 августа 1949 года проводили испытания в Семипалатинске.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны.

Вход на выставку бесплатный.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия. По словам журналиста, новинкой выставки является павильон № 1, который находился на реконструкции девять лет. В помещении постарались сохранить исторические элементы и наполнить современными технологиями.

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