Врач назвала основные отличия COVID-19 от ОРВИ и гриппа

Коронавирусная инфекция COVID-19 при легком течении может не отличаться симптомами от ОРВИ. При этом вирусы гриппа имеют более выраженную клиническую картину, рассказала «Известиям» 9 ноября врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Оксана Чижонок.

По ее словам, под ОРВИ понимается многообразие различных сезонных вирусов.

«Для сезонной ОРВИ характерно поражение верхних отделов дыхательных путей. В клинической картине будут доминировать симптомы насморка, болей в горле и осиплости голоса, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, конъюнктивит, увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов. При прогрессировании процесса возможно присоединение бактериальной инфекции и присоединение кашлевого синдрома», — отметила пульмонолог.

Говоря о коронавирусной инфекции COVID-19, врач рассказала, что инкубационный период от момента заражения может составлять до двух недель. А при легком течении заболевания клиническая картина коронавирусного поражения не отличается от сезонного ОРВИ.

«В более тяжелых случаях заболевание характеризуется прогрессирующим течением, полиорганностью поражения, нагрузкой на бронхо-легочный аппарат. Отсюда и патогномоничные симптомы: одышка и упорный сухой кашель. Характерны также для COCID-19 и отдаленные последствия, такие как миокардит, тромбэмболии, поражение ЦНС. Вовлечение в воспалительный процесс нервных клеток может приводить к потере вкуса и обоняния», — заявила специалист.

Таким образом, по ее словам, каждый пациент с минимальными симптомами ОРВИ может быть носителем и источником для окружающих самых разнообразных вирусов, включая новую коронавирусную инфекцию.

«Гриппозная инфекция имеет более узнаваемую клиническую картину. Для нее характерна сезонность (осенне-зимний период). Лидируют симптомы интоксикации, лихорадка до 40 градусов с минимальными катаральными явлениями. То есть для гриппа в начале заболевания нехарактерны симптомы ОРВИ», — рассказала Чижонок.

При этом она отметила, что инкубационный период для гриппа и ОРВИ составляет от нескольких часов до суток.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации заявила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза.