Попова заявила о начале в РФ новой волны заболеваемости COVID-19

В России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза. Об этом 8 ноября заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации.

«Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тыс. <...> И это в два раза больше, чем месяц назад», — подчеркнула Попова.

По ее словам, 30% всех заболевших COVID-19 жителей России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Попова уточнила, что нынешняя ситуация оценивается как начало эпидемии.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что в России выявлено десять случаев заражения вариантом коронавируса «Пирола». При этом продолжается обязательное тестирование всех, у кого поднимается температура, отдельно на коронавирус и грипп.