В РФ выявили десять случаев варианта коронавируса «Пирола»

Специалисты выявили в России десять случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола», сообщила журналистам 8 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации.

«Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом «Пирола», — сказала она.

По ее словам, в России продолжается обязательное тестирование всех, у кого поднимается температура, отдельно на коронавирус и отдельно на грипп.

В конце октября врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что Минздрав РФ обновил рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В частности, расширен список вакцин.

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками COVID-19 врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.

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