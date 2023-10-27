Инфекционист разъяснил новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав РФ обновил рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. О том, какие изменения были внесены в документ 27 октября «Известиям» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь», к.м.н. Андрей Поздняков.

Об обновлении Минздравом рекомендаций сообщалось накануне. В частности, для лечения COVID-19 было рекомендовано 13 препаратов.

«Принципиально нового ничего не введено, но расширен список вакцин, которые используются для специфической профилактики COVID-19. Утверждены возрастные категории, при которых конкретные вакцины применяются, дополнена определенная категория пациентов — люди с тяжелыми патологиями, которые требуют особой тактики ведения. Это пациенты с туберкулезом, бронхиальной астмой и те, кому необходимо проводить гемодиализ. Также расширена неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции, туда добавлены специфические препараты», — рассказал Поздняков.

7 октября Поздняков рассказал «Известиям», что штамм коронавируса «Эрис» имеет около пяти новых мутаций в S-белке по сравнению с более ранними версиями «Омикрона». По его словам, он более заразен, чем предыдущие штаммы коронавируса, однако протекает легче.