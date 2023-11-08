Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
Минздрав Палестины заявил о более чем 10,5 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Украинская разведка подтвердила причастность к убийству депутата ЛНР
Мир
ФРГ в 2023 году одобрила поставки военной продукции Израилю на €303 млн
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $81 за баррель впервые с 24 июля
Экономика
В ЦБ заявили об угрозе для мировой экономики в случае конфискации активов РФ
Общество
Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взяток
Мир
Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
Происшествия
Прокуратура устанавливает причины нападения мужчины с мачете в Люберцах
Сюжет:

«Алые паруса» лидируют в рейтинге на сайте «Достижения.РФ»

Праздник выпускников «Алые паруса» лидирует в рейтинге на сайте «Достижения.РФ»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праздник выпускников «Алые паруса» лидирует в голосовании на сайте проекта «Достижения.РФ», на 8 ноября он набрал более 2 млн голосов.

Праздник поддержали 2 307 915 проголосовавших.

Ранее, 1 ноября, праздник получил сразу три высокие оценки экспертного жюри конкурса «МедиаБренд». Проект стал лидером в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде», а также занял третье место в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы».

В 2023 году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей за всю историю выпускного. Совокупная аудитория шоу составила почти 33 млн человек.

Количество просмотров онлайн-трансляции впервые превысило 10 млн, а у телеэкранов в России и странах СНГ праздник посмотрели 22 434 070 человек.

В социальной сети «ВКонтакте» легендарный выпускной установил абсолютный рекорд по просмотрам. За трансляцией следили более 7,7 млн пользователей.

Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Красочное шоу для выпускников России в нынешнем году посвятили теме преемственности времен

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Сайт «Достижения.РФ» создан для тех, кто любит Россию и интересуется ее новейшей историей. Проект рассказывает, чего уже достигла наша страна в XXI веке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023