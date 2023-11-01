«Алые паруса - 2023» получили сразу три награды премии «МедиаБренд»

Праздник выпускников «Алые паруса – 2023» 1 ноября получил сразу три высокие оценки экспертного жюри конкурса «МедиаБренд». Это следует из пресс-релиза Пятого канала.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.

Проект стал лидером в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде», а также занял третье место в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы».

Заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова рассказала о работе над проектом.

«В этом году мы проанализировали тренды креативной индустрии и решили использовать для создания оформления праздника выпускников «Алые паруса – 2023» нейросети — самое популярное на сегодняшний день направление. Для нас это действительно новый метод. Процесс начался с зарисовок и скетчей, которые переписывались в промты. Результат не всегда соответствовал ожиданиям, а потому приходилось вносить уточняющие правки», — указала она.

Ведущим мотивом праздника в этом году, выбранным в соответствии с общероссийской тематикой — Годом учителей и наставников — стал процесс взросления маленького мальчика. На глазах у зрителей он прошел путь от школьника до мудрого профессора.

В основу оформления заставок и промороликов «Алых парусов – 2023» легла стилистическая манера картин русских художников-передвижников и маринистов конца XIX века, а также рисунки Хаяо Миядзаки.

По словам Ольги Оганезовой, замдиректора Дирекции программ и маркетинга и руководителя службы маркетинга, именно здесь был впервые использован опыт нейросетей для эфира.

«Уникальность работы с нейросетями заключается в том, что каждый созданный образ никогда не повторяется. Если ты вносишь какую-то правку в программу, то получаешь совершенно новый результат. Ты создаешь вместе с искусственным интеллектом! Эти программы — новое направление в художественной графике, но иногда они не соблюдают пропорции персонажей или предметов. Поэтому без дизайнеров не обойтись!» — заявила она.

Кроме того, в новой для премии номинации «Лучший постер проекта, кампании за исключением фильма или сериала» проект «Библиотека захватывающих историй на Пятом» получил 3-е место.

Как отметил начальник службы эфирного промо Пятого канала Кирилл Тепляков, в финалистах премии можно увидеть интересные работы из сферы телевидения, онлайн-платформ, необычные маркетинговые кейсы совместных коллабораций и даже кинотеатральные трейлеры.

«Помимо всего этого, «МедиаБренд» — это место, которое, как братство кольца, собирает под своими знаменами лучших из лучших. И я рад, что наша команда Пятого канала в этом строю», — заметил он.

Премия «Медиабренд» учреждена в 2011 году и проводится один раз в год. Она присуждается лучшим компаниям за достижения в области маркетинга, продвижения и дизайна. При определении победителей учитываются профессионализм, талант, масштаб кампаний. Среди участников — федеральные каналы мультиплексов, региональные и тематические телеканалы, онлайн-кинотеатры, продакшен-компании и интернет-порталы.

Праздник «Алые паруса» был высоко оценен и в рамках других конкурсов. Так, в начале сентября праздник выпускников вошел в число лидеров по итогам голосования на сайте «Достижения.рф».

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.