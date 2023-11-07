Франция сорвала участие РФ в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже из-за невыдачи виз представителям российской делегации. Об этом во вторник, 7 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям России, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО», — передает ее слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что во Францию не допустили директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, ответственного секретаря комиссии Татьяну Довгаленко, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, который отвечает за вопросы коммуникации и информации.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что выдачу виз задержали ровно настолько, чтобы представители страны не смогли вовремя присутствовать на конференции. Захарова также упомянула Соглашение между Францией и ЮНЕСКО, которое обязывает страну «разрешать без задержки и взимания платы за визу въезд во Францию и пребывание <…> всем лицам, приглашаемым по служебным делам Генеральной конференцией».

«Видим в нарушениях Парижем положений этого документа самоуправство без оглядки на действующие международно-правовые нормы. Призываем Генерального директора О.Азуле (Одри Азулай) решительно вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные и результативные меры», — подытожила Захарова.

15 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отказал представителям России в визах на мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его словам, США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия российской стороны в работе форума.

29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался и каждая страна несла свои обязательства.

2 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Он добавил, что США будут исполнять все обязательства как принимающая сторона саммита АТЭС, но также страна будет соблюдать все свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений.

7 ноября США передали России приглашение на предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско в числе других стран-участниц. Старший представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррэй подчеркнул, что США будут действовать в соответствии с духом и принципами, а также американским законодательством.