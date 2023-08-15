Реклама
Прямой эфир
Экономика
В новых регионах РФ открылось 2,2 тыс. компаний в 2023 году
Экономика
Apple сохранила долю российского рынка в сегменте ноутбуков
Общество
«Икар» доставила в Анталью пассажиров задержанных рейсов Red Wings
Общество
Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до 12
Общество
В ННК прокомментировали произошедшее на нефтяном месторождении в ХМАО
Мир
США отказали представителям РФ в визах на мероприятия по линии АТЭС
Мир
«Волга-Днепр» предложила Канаде мирно решить спор по арестованному Ан-124
Происшествия
МВД сообщило о взрыве двух из восьми цистерн в автосервисе в Махачкале
Общество
Открытое горение на месторождении в Югре ликвидировано на площади 100 кв. м
Мир
МИД РФ решительно осудил теракт в мечети в Иране
Армия
ФМБА России показало свои новые разработки на форуме «Армия-2023»
Мир
Оппозиция вызвала главу МВД Грузии в парламент из-за оползней
Спорт
Футболист Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за рекордную для Англии сумму

США отказали представителям РФ в визах на мероприятия по линии АТЭС

Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия по линии АТЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 15 августа сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума. Посол указал, что такие инциденты фиксировались на серии встреч старших должностных лиц форум в Сиэтле.

«Вдобавок к политизации дискуссий путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов Соединенные Штаты снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны. Дискриминируют российское участие. Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи», — приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

Посол отметил, что серьезную тревогу также вызывает предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС. В связи с этим Россия требует от США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и настаивает на выдаче российским представителям разрешений на въезд в США в обозначенные сроки.

Как указал Антонов, взаимодействие Москвы и Вашингтона осложнено не только в рамках АТЭС, но и на других международных площадках.

«Между нашими государствами, являющимися постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за дела мира, и без того накопилось огромное множество раздражителей. Не получается работать эффективно в интересах двусторонних отношений и всего человечества по ключевым вызовам в сфере безопасности: международному терроризму, стратегической стабильности, изменению климата, арктической проблематике и многим другим вопросам. Вот и в контексте взаимодействия по линии АТЭС картина крайне негативная», — подчеркнул дипломат.

Доступности перевода: о чем представители стран АТЭС договорились в Бангкоке
И почему атмосфера на форуме изменилась

Ранее, 28 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в разговоре с корреспондентом «Известий» новость западных СМИ о намерении США не приглашать РФ на саммит АТЭС. По его словам, вряд ли в Москве ожидают это приглашение.

При этом в декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея, что США пригласят РФ на встречу АТЭС в Сан-Франциско.

Предыдущий саммит АТЭС состоялся 18–19 ноября 2022 года в таиландском Бангкоке. В те дни прошли встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли. От российской стороны в них приняли участие заместитель главы МИД России Александр Панкин и заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Всего в форуме участвовала 21 страна: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, РФ и Вьетнам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023