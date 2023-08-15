США отказали представителям РФ в визах на мероприятия по линии АТЭС

США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 15 августа сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума. Посол указал, что такие инциденты фиксировались на серии встреч старших должностных лиц форум в Сиэтле.

«Вдобавок к политизации дискуссий путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов Соединенные Штаты снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны. Дискриминируют российское участие. Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи», — приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

Посол отметил, что серьезную тревогу также вызывает предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС. В связи с этим Россия требует от США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума и настаивает на выдаче российским представителям разрешений на въезд в США в обозначенные сроки.

Как указал Антонов, взаимодействие Москвы и Вашингтона осложнено не только в рамках АТЭС, но и на других международных площадках.

«Между нашими государствами, являющимися постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за дела мира, и без того накопилось огромное множество раздражителей. Не получается работать эффективно в интересах двусторонних отношений и всего человечества по ключевым вызовам в сфере безопасности: международному терроризму, стратегической стабильности, изменению климата, арктической проблематике и многим другим вопросам. Вот и в контексте взаимодействия по линии АТЭС картина крайне негативная», — подчеркнул дипломат.

Ранее, 28 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в разговоре с корреспондентом «Известий» новость западных СМИ о намерении США не приглашать РФ на саммит АТЭС. По его словам, вряд ли в Москве ожидают это приглашение.

При этом в декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея, что США пригласят РФ на встречу АТЭС в Сан-Франциско.

Предыдущий саммит АТЭС состоялся 18–19 ноября 2022 года в таиландском Бангкоке. В те дни прошли встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли. От российской стороны в них приняли участие заместитель главы МИД России Александр Панкин и заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Всего в форуме участвовала 21 страна: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, РФ и Вьетнам.